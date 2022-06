Un allevatore del Nuorese descrive la crisi che la sua azienda sta attraversando a causa dell’invasione di cavallette. Dalla schiusa delle uova – racconta Mario Marchi – “non siamo riusciti a sfalciare, a farci le provviste, a farci il foraggio.” L’allevatore di Noragugume non ha nemmeno potuto irrigare “perché è sempre pieno di cavallette”. Le pecore, aggiunge, non hanno più pascolo, e le spese per comprare mangimi mais e fieno stanno diventando insostenibili. “Di solito era pieno e non bastava,” dice indicando il fienile. “Quest’anno è vuoto stiamo iniziando a comprarlo per superare l’estate”.