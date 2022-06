Sono 30.526 i nuovi casi di Sars-Cov-2 diagnosticati nelle ultime 24 ore tra i 160.211 tamponi processati, con la positività che quindi risale leggermente al 19,1% rispetto al 18,1% di ieri. I morti riportati nel tabellino sono 18. In leggero aumento i ricoverati in area medica e in terapia intensiva: nei reparti di terapia intensiva al momento ci sono 199 persone, 6 in più di ieri, con 12 ingressi da ieri. Anche i pazienti dei reparti ordinari sono aumentati di 67 unità da ieri e al momento sono 4.398.

Gli attualmente positivi sono 593.348. In totale sono 17.879.160 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.721. I dimessi e i guariti sono 17.118.091, con un incremento di 1.904.