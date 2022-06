Nelle prossime ore andrà in scena il secondo round tra Inter e Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. La prima proposta del club italiano era stata di 5 milioni più bonus, ma era stata ritenuta troppo bassa dagli inglesi. Toccherà ora ai Blues indicare una cifra precisa. L’amministratore delegato dei neroazzurri, Giuseppe Marotta, attende una richiesta di 15 milioni. Non mancherà l’avvocato Sebastien Ledure, scelto dall’attaccante come figura di fiducia: si colloca nel mezzo – tra lo stato maggiore della squadra italiana e il neo presidente americano Todd Boehly – e il suo compito consisterà nel trovare un punto d’incontro tra i due club.