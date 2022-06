Manca solo un mese ai mondiali di atletica leggera di Eugene, in Oregon. Per la prima volta, gli Stati Uniti ospiteranno la rassegna. Il 16 luglio, alle 19 e 50 locali, andrà in scena la finale dei 100 metri maschili. L’Italia punterà tutto su Marcell Jacobs, campione olimpico in carica, di origine statunitense. Il velocista è guarito dall’infortunio al bicipite femorale (distrazione-elongazione di primo grado) subito durante il meeting di Savona, il 23 maggio scorso: i risultati della risonanza magnetica di controllo non lasciano dubbi. Tuttavia, da qui a metà luglio – salvo le uscite per gli allenamenti – il Re centometrista non correrà. Forfait dunque agli assoluti di Rieti del 25 giugno e allo Stockholm Bauhaus Galan, il 30 giugno. L’obiettivo è recuperare “la forma migliore“, come spiega lo stesso Jacobs su Instagram.