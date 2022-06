Ogni tanto perdere la pazienza ci sta, è umano: Gigio Donnarumma agli insulti purtroppo è abituato, la sua scelta di trasferirsi al Psg non è mai stata digerita dai tifosi rossoneri e non solo. Questa volta il portiere della Nazionale non è riuscito a lasciar perdere di fronte a parole inaccettabili, fuori luogo. L’episodio è avvenuto fuori dallo stadio del Wolverhampton, dopo la partita tra Italia e Inghilterra terminata sul punteggio di 0 a 0, anche grazie a una parata di Donnarumma su un tiro di Mount.

Il portiere della Nazionale si stava dirigendo verso il pullman che aspettava gli azzurri, quando è passato vicino a un gruppo di tifosi che lo aspettavano per foto e autografi. Qualcuno invece lo ha insultato pesantemente. Donnarumma si è voltato ha individuato il colpevole tra la folla: indice puntato e passo svelto, è tornato indietro e si ha avvicinato al responsabile, affrontandolo faccia a faccia. Qualche attimo di tensione, poi la rabbia del calciatore 23enne si è placata. Anzi, Donnarumma si è concesso ai veri tifosi per qualche selfie e autografo. È rimasto però scuro in volto. Anche comprensibile.