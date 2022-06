Ad Orlando, una bambina di 10 anni è stata arrestata dopo aver sparato alla 41enne Lashun Rodgers. Due colpi alla testa che le sono costati la vita. Dopo essere stata trasportata d’urgenza all’Orlando Regional Medical Center, infatti, la donna è morta, senza più riprendere conoscenza. La piccola, ora, rischia di essere incriminata per omicidio di secondo grado, come riporta il ClickOrlando.com, anche se i procuratori non hanno ancora ufficializzato la decisione finale.

L’arresto è avvenuto qualche giorno fa, ad una settimana di distanza dalla sparatoria. La tragedia si è consumata durante un barbecue per il Memorial Day, dopo una lite tra la madre della bambina, Lakrisha Isaac, e la vittima. La causa: una polemica scaturita da un post sui social media. Le due donne si sono picchiate, fino a quando Isaac non ha consegnato la borsa con la pistola alla figlia che, mentre continuava la lite, ha colpito Rodgers per due volte, uccidendola. Isaac è stata arrestata nei giorni scorsi con l’accusa di omicidio colposo per negligenza e concorso alla delinquenza di un minore. “Non avresti dovuto litigare con la mia mamma” ha pronunciato la bambina a seguito degli incitamenti ricevuti dalla madre.

“Questa sparatoria è una tragedia inimmaginabile, che sfida ogni facile soluzione”, ha dichiarato il procuratore Monique H. Worrell, sottolineando come il suo ufficio stia procedendo “con la massima cautela e con il principale focus di sostenere la famiglia della Rodgers, proteggere il pubblico e migliorare la salute futura della bambina”. A sole due settimane dalla strage nella scuola del Texas, dove un giovane 18enne ha aperto il fuoco su decine di bambini, si è consumato l’ennesima delitto che riapre le polemiche sulla libera vendita di armi.