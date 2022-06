“Con cosa può rispondere l’impero britannico, se due dei suoi sudditi vengono fucilati o impiccati?”. A parlare è il noto conduttore televisivo (e giornalista) vicino a Vladimir Putin, Vladimir Solovyov, che conduce un famoso programma su Rossija 1, cioè sulla tv di Stato. Il riferimento è a due prigionieri, di origine britannica, catturati dall’esercito di Mosca e che hanno combattuto per l’Ucraina. Insieme a loro c’è un terzo prigioniero, marocchino. Alla domanda risponde il politologo Vadim Gigin: “Possono minacciarci con la settima ondata di sanzioni, ma sarebbe un grosso problema per Boris Johnson“. La discussione va avanti per un paio di minuti, finché Solovyov non prende di nuovo la parola: “Insomma discutiamo di come ammazzare i mercenari, se sparargli, impiccarli o squartarli? Questo è il nuovo mondo. Questo è il caos”.