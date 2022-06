Nella giornata di ieri, martedì 7 giugno, migliaia di tifosi ungheresi sono arrivati a Cesena, per assistere al match con la nazionale italiana finito 2 a 1 per la squadra guidata da Roberto Mancini. Nel pomeriggio molti hanno sfilato nel centro della città romagnola, indossando la maglia nera e intonando cori per Mussolini