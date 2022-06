Vedendo quel movimento innaturale della gamba e poi Milan Skriniar accasciato a terra e qualche minuto dopo in lacrime, il popolo interista avrà sentito la classica sensazione di gelo sullo stomaco, nonostante la calura estiva. Già, perché il centrale, tra i migliori acquisti nerazzurri e ormai pilastro della retroguardia interista, ha dovuto abbandonare dopo mezz’ora la partita valida per la Nations League che stava giocando con la sua nazionale, la Slovacchia, contro il Kazakistan…peraltro da capitano.

La dinamica dell’infortunio ha contribuito ad aumentare le preoccupazioni: con la consueta caparbietà Skriniar è intervenuto per provare a strappare il pallone a un avversario in scivolata, ma il ginocchio gli è rimasto sotto portando a una torsione innaturale della gamba. Dopo essere rimasto a terra e aver chiesto l’intervento dei medici, il centrale ha provato a rimanere in campo, ma poi è dovuto uscire, in lacrime.

A discapito delle immagini crude, però, pare che gli interisti possano tirare un sospiro di sollievo e scacciare l’incubo delle torsioni innaturali che da quelle parti è forte: si aspetta l’esito degli esami, ma il problema dovrebbe essere muscolare, ai flessori per la precisione. Insomma, nulla che possa tener lontano a lungo Milan Skriniar dai campi. La Slovacchia, però, senza il suo capitano ha perso la partita per 1 a 0.