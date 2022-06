È stata aperta una indagine della Procura di Padova per la 18enne scomparsa. Basma Afzaal, pakistana residente a Galliera Veneta (Padova), è sparita dallo scorso 31 maggio. La magistratura ha avviato il fascicolo dopo le prime indagini dei carabinieri secondo i quali il caso potrebbe essere riconducibile ad un allontanamento volontario della giovane per sottrarsi ad un matrimonio combinato. In base ad alcune ipotesi la ragazza, che risulta da diversi giorni assente dalla scuola alla quale è iscritta, un istituto professionale di Castelfranco Veneto (Treviso), potrebbe già essere all’estero dove avrebbe raggiunto un proprio contatto conosciuto online. La sparizione, secondo questa lettura, non sarebbe perciò collegata ad alcuna forzatura da parte di terzi e non vi sarebbero elementi tali da far ritenere Afzaal in una situazione di pericolo.

L’ipotesi è che la ragazza sia in Francia. A raccontare della fuga ai militari sarebbero state le sue amiche. La diciottenne avrebbe scoperto di essere già destinata in sposa a un uomo, un altro cittadino pakistano, di cui non è per nulla innamorata. Inoltre, ancora secondo quanto dichiarato dalle sue amiche agli inquirenti, avrebbe conosciuto via chat un ragazzo di cui si è invaghita. Ed ecco la decisione di scappare di casa. Una versione, ovviamente, tutta da verificare. Al momento l’unica certezza sono le tante assenze da scuola della ragazza negli ultimi due mesi. Un segnale chiaro di qualcosa di anomalo nella vita della studentessa. La famiglia aveva lanciato un appello social descrivendo il suo abbigliamento: maglietta nera con una riga bianca, scarpe alte bianche e lo zainetto sulle spalle. Il cellulare risulta spento dal giorno della scomparsa, l’ultimo avvistamento in un bar dove avrebbe fatto alcune videochiamate.