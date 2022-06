United chiama, City risponde: ci si potrebbe affidare a echi calcistici vintage per raccontare le partite di Nations League di ieri. Già perché Cristiano Ronaldo ne fa due col suo Portogallo, che nella seconda giornata della competizione ha travolto la Svizzera per 4 a 0: oltre a CR7 sul tabellino finiscono anche Carvalho e Cancelo. Ronaldo ha propiziato su punizione il gol di Carvalho e poi ha realizzato il suo 116esimo e 117esimo gol con la maglia della nazionale. Ma è doppietta anche per il neo bomber del Manchester City, Haaland, che porta la Norvegia a vincere in terra svedese per 2 a 1. A Solna l’ex Borussia Dortmund porta in vantaggio i suoi su rigore al 18esimo del primo tempo, poi segna il raddoppio al 70esimo con un bel destro a incrociare. Soffre invece la Spagna, che pareggia al 90esimo con Martinez una gara complicatissima contro la Repubblica Ceca: 2 a 2 il punteggio finale dopo che i cechi erano passati subito in vantaggio con Pesek, per poi essere ripresi momentaneamente dal gol del giovanissimo Gavi e ritornare in vantaggio con Kuchta. Allo scadere il pari di Inigo Martinez. Molto bene la Serbia, che vince 4 a 1 sulla Slovenia: segnano Mitrovic, il laziale Milinkovic Savic, Jovic e Radonjic. Dell’empolese Stojanovic il gol sloveno. In Lega C invece la Grecia vince col Kosovo con un gol di Basketas. Continua a stupire il georgiano Kvaratskhelia, prossimo calciatore del Napoli, che realizza un gol e un assist nel 5 a 2 che la Georgia rifila alla Bulgaria a domicilio.