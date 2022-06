Stefano Tacconi, l’ex portiere di Juventus, Genoa, Avellino e della nazionale italiana, sarà sottoposto oggi ad un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stato il figlio Andrea sui social nella serata di ieri: “Domani papà verrà sottoposto a un altro intervento chirurgico, supererà anche questa”. L’ex numero uno, che da poco ha compiuto 65 anni, è ricoverato in ospedale ad Alessandria dallo scorso 23 aprile: era ad Asti per un evento benefico quando fu colpito da un’ischemia cerebrale e dopo essere stato portato al pronto soccorso dell’ospedale astigiano è stato trasferito appunto ad Alessandria. Le condizioni di Tacconi da allora erano migliorate, lo stesso Andrea sui social aveva scritto poche settimane fa, ad un mese dall’evento: “E’ passato esattamente un mese da quel terribile giorno. Continui a lottare come un leone, orgoglioso di te. Avanti così”. L’ospedale di Alessandria ha confermato l’intervento chirurgico ed oggi dovrebbe diffondere un bollettino medico di aggiornamento.