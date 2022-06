Ha scavalcato i posti a sedere e ha raggiunto il campo da gioco, incatenandosi alla rete con la maglietta con scritto “ci restano 1028 giorni”. È la protesta di un’attivista per il clima andata in scena durante la semifinale del Roland Garros tra Marin Cilic e Casper Ruud. La ragazza, che si chiama Alizée e ha 22 anni, è stata portata via di peso dagli uomini della sicurezza dopo alcuni minuti. Il significato della sua invasione è stato spiegato dal movimento ambientalista di cui fa parte, Dernière Réformation, che parla di “conto alla rovescia” e punta il dito, tra gli altri, contro il governo francese, condannato “per inerzia climatica”. I 1028 giorni fanno riferimento alla teoria dello scienziato David King.