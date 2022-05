Una tennista italiana torna in semifinale al Roland Garros nove anni dopo Sara Errani. L’impresa è riuscita a Martina Trevisan, che ha battuto Leylah Fernandez in 3 set e giovedì affronterà la vincente dello scontro tra le statunitensi Cori “Coco” Gauff e Sloane Stephens. La 28enne fiorentina si è imposta per 6-2, 6-7 (3-7), 6-3 in due ore e 21 minuti sulla terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi contro la numero 18 del ranking Wta e 17 del seeding. Trevisan, numero 59 del mondo, ha dominato il primo set, poi è stata piegata dalla 19enne canadese nel secondo – sprecando un match point – e nel terzo ha giocato sul velluto.

Nove anni dopoErrani c’è dunque di nuovo un’azzurra in semifinale a Parigi. Giovedì Trevisan troverà, alla sua prima semifinale in uno Slam, dall’altra parte della rete la vincente del derby statunitense tra un’altra giovanissima, Gauff, n.23 del ranking e 18 del seeding, al suo secondo quarto di finale consecutivo in tre partecipazioni, eStephens, n.64 Wta, all’undicesima presenza a Parigi dove vanta la finale del 2018, quando venne battuta in rimonta da Simona Halep.

“La vittoria al torneo di Rabat mi ha dato fiducia, è stata una settimana incredibile, è stata una emozione – ha detto la tennista azzurra dopo la vittoria – Sono arrivata a Parigi con tanta energia, sono stanca ma ho voluto scaricare le emozioni sul campo. Sono super felice che qui a Parigi ci siano anche Pennetta e Schiavone che stanno giocando il torneo delle leggende. Loro per me sono sempre state una ispirazione”.