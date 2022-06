“Pochi hanno sofferto per la maglia azzurra quanto me”. Sono queste le prime parole da commissario tecnico della nazionale maschile di basket Gianmarco Pozzecco. Con la voce rotta dall’emozione, l’ex giocatore è stato presentato questo pomeriggio a Milano. Il nuovo ct ha ricordato i momenti in cui “tifava contro la nazionale” a causa dell’esclusione dagli Europei del 1999 e del 2003. “In realtà era un tifo contro la sofferenza” ha precisato Pozzecco che oggi è tornato in Nazionale ma da capo allenatore per sostituire Meo Sacchetti a meno di cento giorni dall’inizio degli Europei. Una scelta voluta dal presidente federale Giovanni Petrucci: “So benissimo che il momento poteva non essere ideale però ho ritenuto opportuno farlo adesso”. Le divergenze erano diventate insanabili e all’ex commissario tecnico non è bastato aver riportato l’Italia alle Olimpiadi dopo 17 anni per mantenere il posto. E così sarà Pozzecco a guidare l’Italbasket agli Europei di settembre che vedranno gli azzurri impegnati nella fase a gironi al Forum di Assago. Sulle convocazioni il nuovo ct ha anticipato che Gigi Datome potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra con “i gradi da capitano”. L’obiettivo è quello di “divertirsi” pur sentendo la responsabilità di rappresentare “sessanta milioni di tifosi”.