Lapsus per il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa a Bruxelles seguita alla riunione straordinaria del Consiglio europeo. Al termine dell’incontro, il presidente del Consiglio ha scherzato con il suo staff. “Aspettate – si è rivolto ai cronisti subito dopo essersi congedato – Giugliano voleva dicessi qualcosa…“. Gli si è avvicinato, svelto, Ferdinando Giugliano, consigliere in forza allo staff della comunicazione, che gli ha bisbigliato qualcosa all’orecchio. “Ah, ecco… Invece di dire embargo del petrolio ho parlato di gas: vedevo che mi faceva delle facce”, ha detto infine Draghi mimando la preoccupazione del suo consulente, tra le risat dei giornalisti presenti in sala.