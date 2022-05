Ruben Mata Montemayor ha 78 anni e la sua pronipote è stata uccisa nella sparatoria della scuola di Uvalde, in Texas. Inconsolabile lamenta l’operato della polizia che secondo lui non agito abbastanza rapidamente per fermare l’uomo armato che ha ucciso 19 persone. “Chi ha sbagliato? Potevano dirmi ‘Oh, abbiamo sbagliato. Abbiamo preso la decisione sbagliata’. Ma la mia pronipote non tornerà più da me”.