“Certamente non possiamo impedire alla Russia di vendere il proprio petrolio a qualcun altro, non siamo così potenti. Ma noi siamo il cliente più importante per la Russia. Dovranno cercarne un altro e sicuramente dovranno abbassare il prezzo. Lo scopo è che i russi ottengano meno risorse finanziarie per alimentare la macchina da guerra. E questo accadrà sicuramente”. Sono le parole di Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, a margine della seconda giornata del Consiglio europeo.