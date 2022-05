I ceceni filorussi si muovono per le strade di Severodonetsk, città dell’Ucraina orientale, ormai in gran parte sotto il loro controllo. In un video pubblicato sul canale Telegram Kadyrov_95, i combattenti guidati da Akhmed Saydarkhanov girano per la città, oggetto di numerosi attacchi, sostenendo di non aver visto neanche “un rappresentante dell’esercito ucraino”. “Il fratello Akhmed Saydarkhanov con i combattenti ha camminato lungo il viale centrale della città e nei suoi dintorni alla ricerca di almeno un rappresentante dell’esercito ucraino – scrivono i ceceni – Purtroppo la ricerca non è andata a buon fine. Anche alla periferia di Severodonetsk regnano pace e tranquillità”.