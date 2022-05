“Stiamo facendo tutto il possibile per contenere l’attacco russo a Severodonetsk“. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso video. “Catturare Severodonetsk è un obiettivo fondamentale per il contingente occupante. E a loro non importa quante vite costerà questo tentativo, il tentativo di innalzare la bandiera russa sul viale – quanto suona amaro questo nome – dell’Amicizia dei Popoli. Viale dell’Amicizia dei Popoli 32, dove si trova l’amministrazione comunale di Severodonetsk”, ha concluso.