Il presidente americano Joe Biden e la First Lady Jill Biden hanno visitato Uvalde in Texas, teatro della strage nella scuola elementare e hanno partecipato a una messa nella Chiesa cattolica del Sacro Cuore. Il presidente americano e la consorte hanno deposto una corona di fiori e pregato presso al santuario improvvisato eretto fuori dalla Robb Elementary School di Uvalde, per i 19 bambini e i due insegnanti uccisi dal killer 18enne