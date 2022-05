Un bambino di 10 anni è stato arrestato in Florida per aver “minacciato una sparatoria di massa” in alcuni messaggi. A riferire la notizia è il New York Post, che cita un comunicato della polizia. Al bimbo, che frequenta la scuola elementare di Cape Coral, sono state messe le manette ed è stato portato via. “Non è il momento di agire come un piccolo delinquente, non è divertente, soprattutto dopo la tragedia in Texas. Questo bambino ha lanciato una falsa minaccia e ora ne sta pagando le vere conseguenze” ha dichiarato lo sceriffo Carmine Marceno. Dopo che la squadra per l’applicazione delle minacce scolastiche dell’ufficio dello sceriffo è stata informata dei messaggi, si legge sul New York Post, la divisione investigativa criminale dei servizi giovanili si subito occupata del caso. “Avremo legge e ordine nelle nostre scuole! Il mio team non ha esitato un secondo… NON UN SECONDO, per indagare su questa minaccia” ha detto Marceno.

5TH GRADER ARRESTED FOR MAKING WRITTEN THREAT “Right now is not the time to act like a little delinquent. It’s not funny. This child made a fake threat, and now he’s experiencing real consequences,” stated Sheriff Carmine Marceno. Full release below. https://t.co/hVxwOmUFsD pic.twitter.com/kq95Gq1DVH — Carmine Marceno – Florida’s Law and Order Sheriff (@SheriffLeeFL) May 28, 2022