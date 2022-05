“L’offensiva degli occupanti in Donbass può rendere la regione disabitata. Vogliono ridurre in cenere Popasna, Bakhmut, Lyman e Severodoneck, come fatto a Mariupol”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio in cui parla dell’andamento della guerra. “Nelle città e nelle comunità vicine alla frontiera russa radunano tutti quelli che possono per riempire il posto delle persone uccise e ferite nel territorio di occupazione – aggiunge – Tutto questo, includendo la deportazione della nostra gente e gli omicidi di massa dei civili, è un’ovvia politica di genocidio da parte della Russia “.