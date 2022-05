Per la prima volta M5s, Partito democratico e Sinistra faranno le primarie insieme per scegliere un candidato. Il debutto, come rivelato da Repubblica Palermo e confermato a ilfattoquotidiano.it, sarà per le Regionali in Sicilia del prossimo autunno. L’intesa è stata raggiunta dopo un incontro tra Enrico Letta, Giuseppe Conte, il capogruppo M5s all’Ars Nuccio Di Paola e il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo. Secondo le prime indiscrezioni, il voto si svolgerà sia online che con gazebo fisici. E la data dovrebbe essere tra il 16 e il 24 luglio.