Sono 22.438 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, dato in calo rispetto ai 29.875 di ieri. I decessi sono 114 (ieri erano stati 95). I test molecolari e antigenici effettuati sono stati 220.101 contro i 269.871 di ieri, per un tasso di positività che torna dall’11% al 10,2%. Migliorano ancora i dati ospedalieri: i ricoverati nelle terapie intensive sono 271, 19 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite (con 22 nuovi ingressi) mentre nei reparti ordinari i letti occupati sono 5.969, -288 rispetto a ieri.

La curva degli attuali positivi scende ancora di 17.438 unità e tocca il dato di 792.583, il più basso dallo scorso 30 dicembre: soltanto mercoledì scorso (18 maggio) erano 952.578, mentre un mese fa (25 aprile) erano 1.242.600. Quasi la metà si concentrano tra Campania (133.518), Lombardia (118.109) e Lazio (131.130). Dalla comparsa dell’epidemia in Italia il totale dei casi diagnosticati è di 17.312.432, di cui 16.353.585 dimessi o guariti e 166.264 deceduti.