Nel giorno dell’elezione di Stefania Craxi al suo posto per guidare la commissione Esteri, il senatore Vito Petrocelli ha lasciato il Movimento 5 stelle e ha chiesto di aderire al gruppo di Cal (Costituzione Ambiente e Lavoro).

“Accogliamo il presidente Petrocelli, vittima della prepotenza governativa e della vigliaccheria delle forze parlamentari di maggioranza”, ha dichiarato il presidente del gruppo Cal in Senato Mattia Crucioli. “Essere l’unica forza di opposizione con una chiara idea politica e una reale prospettiva, oltre a tenerci in sintonia con il paese e con i cittadini, ci consente di essere la sola compagine accogliente per tutti coloro che non si piegano alla visione guerrafondaia di un governo che non rappresenta gli interessi degli italiani”.

Il gruppo riunisce i senatori di Alternativa, Pc, Idv, che per la maggior parte sono stati eletti nelle fila del Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte aveva annunciato l’espulsione di Vito Petrocelli dopo il suo Tweet per il 25 aprile con la scritta “Buona LiberaZione” e la Z delle truppe russe in evidenza. Oggi è stato lo stesso senatore a decidere di lasciare il gruppo.