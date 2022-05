Torna in tv Ecofuturo, la trasmissione che si occupa di ecologia. Nella prima puntata – che vi presentiamo – si parla di comunità energetiche, la vera frontiera della generazione diffusa e democratica di energia. A Cinquemiglia, in Umbria c’è SunErg, azienda che produce pannelli fotovoltaici e solari made in Italy. Fabrizio Bernini, presidente di Zucchetti Centro Sistemi, in questa puntata è stato intervistato da Fabio Roggiolani sulle opportunità che le fonti rinnovabili possono creare nella cornice delle comunità energetiche.

Mentre il senatore Gianni Girotto, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, spiega come sia possibile creare le comunità energetiche, non solo in città ma anche nei piccoli borghi, come ha fatto il sindaco di Loro Ciuffenna. Ma in tutto ciò la politica che ruolo può giocare? È stato chiesto a due deputate: l’onorevole Rossella Muroni, del gruppo parlamentare Facciamo Eco, che parla di autoconsumo come strumento per raggiungere l’indipendenza dalle fonti fossili e promuovere così la pace. E all’onorevole Martina Nardi, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, che dal suo osservatorio illustra i vantaggi per le imprese che le comunità energetiche possono offrire.