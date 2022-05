“Non voglio una crisi di governo: anzi io sono leader che lavora di più per rafforzare Draghi, che regge un governo di unità nazionale”. Così Giuseppe Conte intervistato dai membri dell’associazione Stampa estera, ha risposto a una domanda che chiedeva se esiste un “punto di non ritorno” per il Movimento 5 stelle in merito alla guerra in Ucraina per aprire a un’eventuale crisi di governo. Sottolineando che il governo Draghi è nato quando “un conflitto bellico non era nell’ordine delle cose”, Conte ha detto che “le dichiarazioni fatte da Draghi a Washington sono molto vicine alle posizioni che io ho tenuto” e che quindi è “fiducioso che tutte le altre forze politiche e il governo potranno convenire sulla nostra posizione di prudenza”.