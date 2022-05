Tra tutte le cause della mancanza di lavoratori, Garavaglia non ha citato i salari italiani. Anzi ha escluso proprio i salari tra i problemi. “A volte per migliorare l’incontro domanda e offerta, basterebbero anche soluzioni tecniche di regole, non necessariamente di cifre che vengono offerte”. “Bisogna fare un ragionamento più di prospettiva per quanto riguarda la formazione” e nel frattempo “vale tutto, anche – ecco la proposta del Ministro – la reintroduzione dei voucher in agricoltura e turismo”. Uno strumento, quello del voucher, che negli ultimi anni è stato fortemente limitato a causa degli abusi e delle irregolarità. “È chiaro che il voucher non è un contratto a tempo indeterminato, ma il sottoscritto si è pagato l’università facendo il muratore e il cameriere. Se ci fosse stato il voucher sarei stato contentissimo, piuttosto che fare il cameriere in nero”