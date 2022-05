Mentre la Russia celebra il “Giorno della Vittoria” che ricorda la capitolazione della Germania nazista nella Seconda guerra mondiale, la piazza principale di Kiev, Piazza dell’Indipendenza, appare quasi vuota e deserta. I residenti, nelle immagini girate prima del discorso di Vladimir Putin, sembravano indifferenti alla possibilità che il presidente russo potesse annunciare un’escalation dell’invasione russa in Ucraina. Cosa che, poi, non è avvenuta. Putin nel suo discorso non ha annunciato vittorie, né dato segnali di tregua, dando solo un’ulteriore spinta a non frenare quella che definisce un'”operazione speciale” in Ucraina, anche se ha puntualizzato che l'”orrore di una guerra globale non si deve ripetere”.