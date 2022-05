Parata del 9 maggio a Mariupol, città occupata dalle forze russe, dove la resistenza ucraina combatte nell’acciaieria Azovstal. Le immagini sono state diffuse dal consigliere del sindaco di Mariupol, Andryuschenko, su Telegram. Le immagini mostrano in testa alla sfilata Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata repubblica di Donetsk, e dietro un lungo drappo grigio e arancione che copre la strada. Non ci sono mezzi militari, ma solo persone per la maggior parte in abiti civili che tengono il drappo ai lati della strada, cantano e sventolano qualche bandiera rossa. In contemporanea, a Mosca, hanno sfilato i militari davanti a Vladimir Putin, che è intervenuto, per la tradizionale parata che ricorda la vittoria sulla Germania di Adolf Hitler.