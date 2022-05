Due anni fa la condanna in primo grado a 5 anni, oggi l’ex premier francese, nonché candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2017, François Fillon, è stato condannato in appello a 4 anni di carcere, di cui uno senza condizionale quindi di prigione, nel processo sugli impieghi fittizi in parlamento. Condannata a due anni di carcere con la condizionale la moglie Penelope. Primo ministro durante il quinquennio dell’ex presidente Nicolas Sarkozy, Fillon è stato condannato anche a una una multa di 375.000 euro e 10 anni di ineleggibilità.

Lo scandalo degli impieghi fittizi alla moglie Penelope affondò la candidatura presidenziale di Fillon nella corsa all’Eliseo del 2017, favorendo così l’emergere e poi la definitiva vittoria dell’allora candidato di En Marche Emmanuel Macron, rieletto per un secondo mandato all’Eliseo lo scorso 24 aprile nel ballottaggio contro la candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen. La moglie di Fillon, Penelope, si è vista infliggere due anni di carcere con la condizionale e 375.000 euro di multa. Il suo ex supplente in parlamento, Marc Joulaud, tre anni di carcere con la condizionale, con pene di ineleggibilità per entrambi tra i due e i cinque anni. Lo scandalo dei rimborsi parlamentari – che avrebbe fruttato alla famiglia oltre un milione di euro dalla fine del 1998 – era esploso sui media francesi tre mesi prima delle presidenziali del 2017, quando Fillon era il favorito nella corsa dopo avere sconfitto Nicolas Sarkozy nelle primarie della destra neogollista.