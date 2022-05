Giuseppe Conte torna sulla richiesta al premier Draghi di riferire in parlamento sulla guerra: “Sono sorpreso che nessuna forza politica si sia associata a questa richiesta. Ci sono dei segnali preoccupanti. Anche alcune forze che a parole vogliono la pace non si sono associate a questa richiesta. Addirittura leggo di un incontro tra Draghi e Salvini che hanno parlato di tante cose e da Palazzo Chigi smentiscono che si sia parlato di guerra. Io rimango sorpreso che il leader della lega non abbia parlato di questo tema…. Fratelli d’Italia non ne parliamo, vuole armare anche gli scoiattoli e i panda”.