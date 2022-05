Il conduttore della tv russa Rossija 1 Dmitry Kiselyov, in una trasmissione andata in onda l’altro ieri sera, ha illustrato agli spettatori le potenzialità del missile sottomarino Poseidon in grado di “innescare uno tsunami radioattivo di 500 metri che potrebbe spazzare via il Regno Unito“. L’esplosione del siluro termonucleare “vicino alla costa britannica causerà uno tsunami gigante, alto fino a 500 metri”, ha detto Kiselyov aggiungendo che il missile “viaggia a una profondità di un chilometro e a una velocità di 200 chilometro all’ora. Non c’è modo di fermarlo”. Nei giorni scorsi, la televisione di Stato Rossija 1 ha mostrato la mappa con le traiettorie e i pochi minuti in cui il nuovo super missile Sarmat potrebbe raggiungere e colpire le capitali europee