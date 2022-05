“Quello che sta mettendo in atto il presidente di commissione Esteri e difesa Vito Petrocelli è una diplomazia parallela, il Partito democratico si dimette così non si può andare avanti. La situazione è diventata imbarazzante”. Lo ha detto il senatore del Pd Alessandro Alfieri, parlando con i cronisti del caso di Vito Petrocelli, il senatore M5s (in attesa di espulsione) accusato di posizioni filo-Putin, che non vuole lasciare il posto di presidente della commissione esteri. Oggi era stata convocata la commissione. “Io non sono andato e domani la stragrande maggioranza non andrà alla congiunta con la commissione Giustizia. Prima bisogna risolvere questa situazione. Petrocelli ora cerca anche la provocazione”