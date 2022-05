“Mi auguro che non ci siano fibrillazioni, credo sia un disaccordo che cercheremo di risolvere”. Mario Draghi ha commentato così, in conferenza stampa, l’astensione del Movimento 5 stelle durante l’approvazione del cosiddetto ‘decreto aiuti’. In particolare, ciò che non è piaciuto ai ministri del M5s, è stata la norma sull’inceneritore di Roma. “Siamo dispiaciuti”, ha precisato Draghi, “non c’era l’accordo che riguardava la specifica norma sul commissario del Giubileo”.