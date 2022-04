“Bisogna fermarsi, questo è il primo punto sul quale bisogna mettersi d’accordo. Tu vuoi un maggiore invio di armi o vuoi che la guerra si fermi?”. È la domanda che Michele Santoro, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, ha rivolto a Paolo Mieli. “Sì, io voglio più armi“, ha risposto l’ex direttore del Corriere della Sera, che poi ha spiegato che è più facile che due Paesi trovino un accordo (o che non si facciano la guerra) se hanno una forza militare equivalente. “Perché quando ci fu Baghdad (la guerra in Iraq, ndr) – ha domandato Mieli – tu dicevi che era Bush che doveva fermarsi? Adesso perché non dici che Putin deve fermarsi?“. “Perché all’epoca era Bush che si doveva fermare”, è stata la replica di Santoro. “E qua?”. “In questo momento è Biden che si deve fermare“.

