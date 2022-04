Marco Trozzi, un albergatore di 60 anni, ha perso la vita questa mattina durante un’escursione con gli sci sul versante pescarese della Maiella, in località Passo San Leonardo. Originario di Pescocostanzo (L’Aquila), l’uomo era in compagnia di due amici di Roccaraso (L’Aquila) quando, per cause ancora in via di accertamento, è scivolato in un crepaccio lungo Rava Giumenta Bianca, l’itinerario principale per arrivare in cima al monte Amaro (2793 metri).

Uno dei due compagni è rimasto ferito in modo grave e, per questo motivo, è stato il terzo – illeso – a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, elisoccorso e il Soccorso Alpino, che stanno procedendo alle operazioni di recupero della salma, e i carabinieri della compagnia di Popoli (Pescara), competenti per territorio.