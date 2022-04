“Una giornata in ricordo di Gino, ma soprattutto nella conferma dell’impegno dell’assunzione condivisa dell’eredità che Gino ci ha lasciato. La sua è un’eredità importante e pesante, soprattutto in questo momento che la guerra bussa alle porte dell’Europa”. Così la presidente di Emergency, Rossella Miccio, a margine dell’iniziativa presso il Teatro Argentina di Roma, organizzata per ricordare l’opera e il lavoro di Gino Strada. “Non abbiamo visto in una guerra un aumento di armi che significasse conclusione della guerra, ma anzi significa aumentare il conflitto e morti. Bisognerebbe, invece, aiutare chi scappa dalla guerra”, ha continuato.