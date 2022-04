Un incendio è divampato in un deposito di carburante nella località russa di Bryansk, non lontano dalla frontiera con l’Ucraina. Lo rendono noto le autorità locali. Non si hanno indicazioni al momento sulla natura dell’incendi, né sulle possibili cause. Così come non si hanno notizie di vittime. Bryansk è un centro situato a circa 150 chilometri dalla frontiera con l’Ucraina, vicino alle regioni di Sumy e Chernihiv, dista invece circa 380 chilometri da Mosca