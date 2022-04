Questa mattina le attiviste e gli attivisti della rete Milano contro la guerra hanno srotolato un’enorme bandiera della pace in piazza Duomo per chiedere lo stop del conflitto. “Fermare le guerre e bloccare la corsa agli armamenti è l’unico modo per costruire un futuro di pace” hanno spiegato i manifestanti che hanno invitato la cittadinanza a partecipare al corteo del 25 aprile portando con sé una bandiera arcobaleno”.