In Francia lo hanno già ribattezzato “match retour”: Marine Le Pen e Emmanuel Macron si sfidano per la seconda volta sulla scena televisiva per giocarsi l’Eliseo. Il primo dibattito, cinque anni fa, segnò la vittoria del leader di En Marche. Il secondo oggi, in un mondo e un’Europa completamente diversi e che guardano con attenzione a quello che succederà nelle urne il 24 aprile, può avere una grossa influenza sulla campagna elettorale. L’esordio ha confermato il nervosismo di Le Pen: inizia prima ancora che le venga data la parola ed è costretta a fermarsi perché i giornalisti la introducano. “Io sarò la presidente del rinascimento democratico. Sarò la presidente del ripristino della concordia fra tutti i francesi, della giustizia, della fratellanza nazionale, della pace civile”, ha detto. Macron invece dà l’aria di improvvisare, ostenta grande tranquillità e cita una delle parole chiave attese dall’elettorato di sinistra, ovvero l’ecologia: “La nostra Francia sarà più forte se sapremo affrontare la questione ecologica e diventare una grande potenza ecologica del 21esimo secolo”.

Potere d’acquisto: Le Pen promette 200 euro al mese per i francesi. Macron: “Avete votato contro il blocco dei prezzi” – E’ stato il tema centrale di tutta la campagna elettorale di Marine Le Pen. E da qui è iniziato l’intervento della leader del Rassemblement National: “E’ il momento di restituire ai francesi i loro soldi”, ha detto. “Ho incontrato solo francesi che mi hanno parlato del loro potere d’acquisto e che non ce la facevano più”. Quindi ha fatto la promessa di “restituire” ai connazionali tra i 150 e i 200 euro al mese, attraverso varie misure elencate in diretta come la riduzione dell’Iva sull’energia (carburante, gas e gasolio). “Ho visto il vostro programma”, ha replicato provocatoriamente Macron. “Nelle vostre 22 misure non c’è neanche la parola disoccupazione. E’ un riconoscimento del lavoro fatto in questi cinque anni e la ringrazio. “In questi cinque anni, “il potere d’acquisto dei francesi è aumentato ma sono d’accordo con voi, con un aumento dei prezzi come quelli attuali, per alcune persone è difficile arrivare a fine mese. Nei miei oltre 600 spostamenti fatti in Francia in questi cinque anni ho osservato che per alcune persone arrivare alla fine del mese è difficile. E’ per questo che di fronte all’impennata dei prezzi dell’energia abbiamo deciso di mettere uno scudo tariffario che è molto più efficace del calo dell’Iva come avete suggerito”, ha detto. Perché “Sono i contribuenti che pagano il taglio dell’IVA”. E ha quindi accusato Le Pen: “Voi invece avete votato contro questo scudo energetico. Quando viene bloccato ci ritroviamo con dei costi problematici”, aggiunge. Macron illustrando il suo programma economico spiega che il salario minimo “sarà aumentato di 34 euro al mese, le pensioni medie saranno aumentate di 60 euro al mese”. E ha chiuso: “L’idea di uscire dal mercato europeo dell’energia proposta da Marine Le Pen sarebbe un errore immenso. La riforma del mercato internazionale non si fa in un mese”.

La guerra Russia-Ucraina – Ha iniziato Macron. In merito al conflitto in Ucraina il ruolo della Francia e dell’Ue è quello di “supportare Kiev”, ha detto. Quindi ha ribadito la necessità delle sanzioni e di evitare un’escalation della guerra. Una linea che non è condivisa dall’avversaria. “Esprimo la mia solidarietà e la mia compassione assoluta al popolo ucraino”, ha replicato. L’aggressione contro l’Ucraina “non è ammissibile”. La candidata, criticata per la sua vicinanza in passato con Vladimir Putin, si è anche detta d’accordo con le sanzioni contro gli oligarchi adottate dall’Unione europea. “L’unica sanzione con cui non sono d’accordo – ha puntualizzato – è il blocco delle importazioni di gas e petrolio russo“. Su questo si è attaccato allora Macron: “Dipendete dal potere russo dal signor Putin. Siete state una delle prime deputate a riconoscere l’annessione della Crimea da parte della Russia. Lo avete fatto, e lo dico con estrema gravità, perché dipendete dal potere russo e dal signor Putin alcuni mesi dopo aver fatto un prestito nel 2015 con una banca russa vicina al potere”, sottolinea Macron. “Siete sempre stati ambigui sul tema perché non siete in una situazione di potenza a potenza ma i vostri interessi sono legati a quelli della Russia”. Le Pen ha replicato: “Quello che lei dice è falso, sono una donna totalmente libera”.

L’Europa – Altro tema delicato su cui i candidati si sono sfidati durante il dibattito è naturalmente l’Europa. “Volete sempre uscire dall’Ue ma non lo dite più“, è stata l’accusa di Macron. “Sono convinto che la nostra sovranità sia nazionale ed europea. Con l’Europa, saremo più indipendenti per la nostra tecnologia, la nostra energia. Serve un’Europa più forte, più integrata, con un coppia di fiducia”, la Francia e la Germania. Le Pen ha ribattuto dimostrando la freddezza sul tema: “Non c’è sovranità europea perché non c’è un popolo europeo. Io ho capito che lei vuole sostituire la sovranità francese con quella europea”. E ha continuato: “Voglio modificare profondamente l’Unione Europea per far nascere effettivamente un’Alleanza europea delle nazioni. Non sono d’accordo su diversi punti, su alcuni accordi di libero scambio, dove gli agricoltori sono sacrificati alla concorrenza dei polli brasiliani. Non sono d’accordo con la politica dei lavoratori distaccati che fa sì che migliaia, anche centinaia di migliaia di lavoratori distaccati vengano nel nostro paese, lavorino e che facciano sì che gli oneri non siano pagati nel nostro paese ma nei loro paesi d’origine”.

Le regole – Il dibattito è trasmesso da Tf1 e France 2 (e ripreso dalle principali emittenti e piattaforme), moderato dai giornalisti Gilles Bouleau e Léa Salamé. Prima di iniziare sono state stabilite alcune regole che dovranno essere rispettate per tutto il dibattito. Innanzitutto la temperatura: i due candidati hanno accettato che sulla scena non ci siano più di 19 gradi, né troppo caldo né troppo freddo per evitare disagi e sudori. I temi sono stati sorteggiati a sorte: si parte con il potere d’acquisto e inizia Marine Le Pen. Macron potrà poi concludere. Due metri e mezzo è invece la misura esatta che deve separare Macron e Le Pen. Infine, la candidata del Front National è riuscita a ottenere che le inquadrature di chi non parla siano ridotte al minimo: proprio cinque anni fa, venne “beccata” mentre cercava tra gli appunti con fare agitato. E quell’immagine scolpì gli ultimi giorni di campagna elettorale.

I precedenti: dal debutto del 1974 alla débacle Le Pen nel 2017 – Il primo dibattito tra due candidati vide da una parte Valérie Giscard d’Estaing e dall’altra François Mitterand. Era il 1974 e fin dall’inizio si capì che il faccia a faccia è un dispiegamento di potere e una sfida che si gioca sulle parole, ma anche sulle immagini. L’unico a rifiutare il confronto fu Jacques Chirac nel 2002: arrivato, in un clima di choc, al secondo turno con il leader del Front National Jean Marie Le Pen, decise di non presentarsi sostenendo di non volersi prestare “alla banalizzazione dell’odio”. Era un’altra epoca e ancora poteva permettersi di sottrarsi al dibattito. Nel 2017, quando al ballottaggio arrivò la figlia Marine Le Pen, il confronto con Macron ci fu e fu una débacle per la leader dell’estrema destra: il leader di En Marche rappresentava la novità e riuscì a imporsi di fronte a una sfidante che mostrò attimi di confusione e l’incapacità di ribattere. Oggi lo scenario è ancora diverso.