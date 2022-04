“Totale embargo del gas russo? Se potessi lo suggerirei domani mattina, ma è un atteggiamento propagandistico se non c’è una soluzione già pronta”, così Giuseppe Conte a Otto e mezzo su La7. “Io ho dato anche la soluzione, lo vogliamo? Lo possiamo raggiungere, a maggio c’è un altro Consiglio europeo. Anche i più riottosi come Rutte e Scholz devono accettare un Recovery Fund energetico”, spiega. “Noi dobbiamo andare in Europa a dare un altro contributo – continua – Per l’attuazione ci vuole tempo, ma se domani mattina ci si mette d’accordo su un piano europeo il potere negoziale si moltiplica. Per quanto riguarda le fasi attuative ci vorrò più tempo ma questa è la soluzione se vogliamo l’embargo, il resto è propaganda”