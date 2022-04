Il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen boicotterà diversi incontri del G20 se saranno presenti rappresentanti russi. Yellen, riferisce il Washington Post che cita un funzionario del Dipartimento del Tesoro, parteciperà alla sessione di apertura della riunione dei ministri delle finanze del G20 mercoledì per mostrare sostegno al ministro delle finanze ucraino, che è arrivato in aereo da Kiev per la conferenza, ma è pronta saltare altre sessioni. La delegazione russa sarà guidata dal ministro delle finanze Anton Siluanov, ma non è ancora stato confermato se la sua partecipazione sarà virtuale. Siluanov è stato colpito dalle sanzioni statunitensi all’inizio di quest’anno. Secondo quanto riferito da un funzionario tedesco citato dall’agenzia Bloomberg, Mosca non sarà in grado di dettare il formato o l’agenda del G20, che intende inviare un messaggio chiaro, ovvero che la Russia è completamente responsabile delle conseguenze economiche globale della guerra in Ucraina.

Molti dei paesi del G20 hanno condannato la Russia, ma alcuni dei suoi membri più influenti, come Cina e India, no. Anche il Brasile ha ribadito di essere “a favore della partecipazione della Russia al vertice dei leader” perché “l’esclusione non intacca il vero problema, che è il conflitto” in Ucraina, ha affermato il ministro degli Esteri, Carlos Franca, in dichiarazioni citate da Agencia Brasil. La posizione del Brasile in relazione al G20 è simile a quella adottata due settimane fa all’assemblea generale delle Nazioni Unite, quando il gigante sudamericano si è astenuto dal voto sulla sospensione della Russia dal Consiglio per i diritti umani. Molte delle nazioni più ricche del mondo, inclusa gran parte dell’Europa, rimangono inoltre fortemente dipendenti dal petrolio e dal gas naturale russi anche dopo l’invasione.

Yellen, nel corso della riunione, condannerà l’invasione russa e farà pressioni per escludere la Russia dalle istituzioni finanziarie globali, ha affermato il funzionario del Dipartimento del Tesoro. “Sebbene il segretario Yellen e i nostri partner continueranno a lavorare in solidarietà per portare avanti l’importante attività del G20, esprimerà anche la nostra ferma condanna della brutalità di Putin e chiarirà che i benefici e i privilegi delle principali istituzioni economiche del mondo sono riservati ai paesi che dimostrano rispetto per i principi fondamentali che stanno alla base della pace e della sicurezza in tutto il mondo”. La ex governatrice della Fed incontrerà questa settimana anche il primo ministro ucraino Denys Shmyhal e funzionari economici internazionali tra cui i ministri delle finanze dell’Arabia Saudita e dell’Italia, il governatore della Banca d’Inghilterra e il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.