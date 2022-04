Mangia un ovetto Kinder e finisce in ospedale con una diagnosi di salmonella. È quanto accaduto a un bambino di 12 anni di Ravenna. A riportare la notizia il Corriere di Romagna. Si tratta del primo caso in Italia dopo quelli legati alla fabbrica di Arlon in Belgio.

Il fatto risale alla scorsa settimana: il piccolo ha mangiato un ovetto della confezione da tre e la sorella un altro ovetto. Entrambi hanno accusato diversi malesseri, come crampi all’addome, diarrea e febbre. Ricoverato in ospedale al 12enne è stata diagnosticata la salmonella e, dopo alcuni giorni di ricovero, è tornato a casa. Nel caso della sorellina, invece, il batterio non è stato riscontrato.

Dopo l’esposto presentato dai genitori del bambino i Nas di Bologna hanno sequestrato l’ultimo ovetto di cioccolata della confezione: saranno le analisi a stabilire se possa esserci una correlazione tra il prodotto e la salmonella dopo i casi che si sono verificati in altri paesi europei legati proprio ai prodotti a base di cioccolata.