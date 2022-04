È di nazionalità italiana una donna di 46 anni trovata morta la mattina di Pasqua nel quartiere di Kirchberg a Lussemburgo, capitale dell’omonimo stato. A quanto trapela dalle autorità, la vittima – originaria di Petacciato, in provincia di Campobasso, ma emigrata da tempo nel Paese – è stata coinvolta in una rapina finita nel modo peggiore. Secondo le primissime informazioni il corpo è stato scoperto nel seminterrato del ristorante dove la donna lavorava, in John Fitzgerald Kennedy Avenue.

Gli inquirenti sospettano un omicidio: con un breve comunicato, le autorità lussemburghesi fanno sapere “di non escludere al momento la responsabilità di terzi nella morte della donna”. È stata avviata un’indagine per conto della Procura e la salma sarà sottoposta ad autopsia. Da Petacciato i familiari sono partiti per raggiungere il Lussemburgo.