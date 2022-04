“Se si discute seriamente del petrolio solo per il sesto pacchetto di sanzioni, il mondo non si rende conto di quale guerra sta preparando la Russia. Se non c’è ancora una definizione chiara sul gas russo, allora non ci può essere certezza che l’Europa abbia una volontà comune per fermare i crimini militari russi per costringere la Russia alla pace“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento al Parlamento lituano.