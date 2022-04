È morta una donna di 41 anni che, fermatasi sulla tangenziale est di Milano per soccorrere le vittime di un incidente stradale, è stata a sua volta investita da un’auto. La vittima era stata ricoverata nella notte tra sabato e domenica nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale di Niguarda.

L’incidente mortale è avvenuto intorno a mezzanotte e mezzo, nel tratto della tangenziale tra l’uscita di Lambrate e quella di Cascina Gobba: la vittima, impiegata all’ospedale Humanitas di Rozzano, si era fermata per prestare soccorso vedendo un’auto ferma e un motociclista riverso a terra. È stata travolta da una Mercedes, guidata da una donna di 65 anni, appena è scesa dalla sua auto: avvisati da più telefonate, il 118 e gli agenti della polizia stradale hanno raggiunto il posto.

Il motociclista, un ragazzo di 26 anni, è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza per un trauma agli arti, mentre l’uomo che era alla guida dell’auto tamponata dal 26enne è stato trasferito all’ospedale San Raffaele con il codice verde, anche lui con una contusione a una gamba.

Erano apparse da subito critiche invece le condizioni di salute della 41enne che si è fermata per prestare soccorsi: il personale del 118 ha tentato di stabilizzarla e di tenerla in vita sul luogo dell’incidente, quindi è stata trasferita all’ospedale di Niguarda, dove non è riuscita a superare le complicazioni dovute all’impatto violento con l’auto. La donna che ha investito la vittima è stata a sua volta portata sotto choc e con un trauma al torace all’ospedale San Raffaele: le sue condizioni di salute sono stabili.