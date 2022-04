“Dobbiamo passare dall’obbligo alla responsabilità. La mascherina dovrà rimanere un aiuto, come gli occhiali da sole, da usare al bisogno in particolare per i soggetti fragili o se stiamo vicino a soggetti fragili”. Sono pronunciate nel programma ‘Il mio medico’ su Tv2000 dal virologo Fabrizio Pregliasco, circa la decisione che il 20 aprile dovrà prendere il governo sul mantenere o meno l’obbligo della mascherina nei luoghi chiusi.

“Al di là dell’assenza dell’obbligo – precisa Pregliasco – dobbiamo usare le mascherine con buon senso, come ad esempio nei mezzi pubblici e in situazioni di affollamento. Con la FFP2 si garantisce un’ottima protezione sul singolo. Allarghiamo le maglie ma facciamolo con attenzione e progressione. Quando al mattino ci facciamo la doccia, non apriamo il rubinetto per l’acqua calda improvvisamente, ma gradualmente, sapendo che si può anche richiudere. Quindi sì alle aperture, ma facciamolo con prudenza“.