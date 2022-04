Sono 28.368 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in forte discesa rispetto a ieri, quando erano stati 53.253. Con il weekend crolla però anche il numero di tamponi effettuati: dai 352.265 di ieri ai 192.782 di oggi (149.991 antigenici), per un tasso di positività che scende di appena 0,4 punti, dal 15,1% al 14,7%, dato che scende all’11,6% considerando solo i test molecolari. I nuovi decessi sono 115 (ieri erano stati 90). Il totale dei ricoverati nei reparti di area medica sale a 10.256 (+218 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite), quello dei ricoverati in terapia intensiva a 466 (+1 nel saldo tra entrate e uscite) con 30 nuovi ingressi (ieri erano stati 39).

attuali positivi prosegue la discesa: oggi sono 1.232.762, 13.794 in meno di ieri 15.320.753: di questi 13.927.128 sono stati dimessi o sono guariti (+42.384 oggi) e 160.863 sono deceduti. La curva degliprosegue la discesa: oggi sono, 13.794 in meno di ieri e circa un milione e mezzo del picco toccato il 23 gennaio scorso (2.734.906). Dalla comparsa dell’epidemia in Italia il totale dei casi registrati è di: di questisono stati dimessi o sono guariti (+42.384 oggi) esono deceduti. Rispetto ai dati di sette giorni fa (lunedì 4 aprile) il numero dei nuovi contagiati rimane stabile (28.368 vs 30.630), così come quello dei decessi (115 vs 125) e dei ricoveri (+218 vs +224), mentre cala il numero di test effettuati (192.782 vs 211.214) e di conseguenza sale il tasso di positività (14,7% vs 14,5%).